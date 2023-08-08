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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:07

Ульяновский губернатор сообщил о задержании главы Димитровграда

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур во вторник задержали главу Димитровграда - второго по величине города Ульяновской области, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

"Сегодня в Димитровграде при порочащих обстоятельствах работники силовых структур задержали главу города Андрея Большакова", - написал он в своем телеграм-канале, не уточнив, в чем именно подозревается мэр.

По словам Русских, "к Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны, многочисленные проблемы горожан оставались без внимания".

"Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия", - отметил глава региона.

Русских добавил, что в ближайшее время должен быть назначен новый конкурс по выборам главы администрации города.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов по поводу задержания Большакова.

33-летний Большаков был назначен на пост главы Димитровграда в январе 2022 года на заседании гордумы.

Димитровград Ульяновская область Андрей Большаков Алексей Русских
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