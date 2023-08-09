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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Запуск орбитального аппарата "Луна-26" намечен на 2027 год

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Запуск орбитального космического аппарата "Луна-26" для дистанционного исследования естественного спутника Земли запланирован на 2027 год, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"После "Луны-25" пойдет "Луна-26", запуск намечен на 2027 год", - сказал Блошенко в интервью "Российской газете".

По его словам, это орбитальный аппарат для дистанционного исследования Луны.

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"Он же будет ретранслятором сигнала со следующей "Луны-27", более сложной посадочной станции с бурильной установкой", - сообщил Блошенко.

По данным "Роскосмоса", запуск российской межпланетной станции "Луна-25" состоится 11 августа.

4 октября 2022 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что к 2030 году Россия технологически будет готова к высадке космонавтов на Луну.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО им. Лавочкина, по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания сначала будет запущен спускаемый аппарат, а затем - орбитальный аппарат.

Луна Роскосмос Луна-26
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