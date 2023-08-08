Ракета "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25" установлена на стартовом комплексе Восточного

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической межпланетной станцией "Луна-25" вывезена на стартовый комплекс космодрома Восточный.

"Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" была вывезена на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску", - говорится в сообщении госкорпорации.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" намечен на 11 августа в 02:10 по московскому времени.