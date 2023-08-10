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"АвтоВАЗ" приобрел завод автокомпонентного СП Toyota Tsusho и Atsumitec в Тольятти

"АвтоВАЗ" приобрел завод автокомпонентного СП Toyota Tsusho и Atsumitec в Тольятти
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" консолидировал бывшее автокомпонентное совместное предприятие японских Toyota Tsusho (65%) и Atsumitec (35%), выпускавшего приводы переключения передач на заводе в ОЭЗ "Тольятти", следует из данных ЕГРЮЛ.

Автопроизводитель стал владельцем 100% долей ООО "Атсумитек Тойота Цусе Рус" (ООО "АТЦ Рус") 9 августа. Теперь 99% долей компании принадлежат АО "АвтоВАЗ", еще 1% - дистрибьютору запчастей группы АО "Лада-Имидж".

Завод "АТЦ Рус", рассчитанный на выпуск 400 тыс. приводов МКПП и АКПП, был открыт в ОЭЗ "Тольятти" весной 2016 года. На полную мощность производство планировалось вывести к 2020 году. Как сообщал "Интерфаксу" на церемонии запуска предприятия один из топ-менеджеров, в строительство было вложено около 750 млн рублей, которые, как тогда рассчитывали в компании, должны окупиться за 10 лет.

Основным потребителем продукции завода "АТЦ Рус" был "АвтоВАЗ", поставки которому осуществлялись в рамках договора с альянсом Renault-Nissan. Отгрузки также велись на мощности "ГАЗа" в Нижнем Новгороде.

Согласно отчетности ООО "АТЦ Рус" за 2022 год, компания еще в конце ноября уведомила автопроизводителя о намерении приостановить деятельность ко II кварталу 2023 года и, соответственно, прекратить поставки. Однако в результате переговоров этот срок удалось продлить до конца I полугодия.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "АТЦ Рус" в 2022 году рухнула на 45%, до 359,4 млн рублей, предприятие получило 106,9 млн рублей чистого убытка против прибыли годом ранее.

АвтоВАЗ Toyota ГАЗ Тольятти Toyota Tsusho Atsumitec АТЦ Рус
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