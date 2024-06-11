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ЦБ отозвал лицензию страхового брокера "Тойота иншуранс менеджмент"

Компания добровольно решила отказаться от деятельности

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию страхового брокера ООО "Тойота иншуранс менеджмент (страховые брокеры)" в связи с добровольным отказом от деятельности, предусмотренной лицензией, сообщила пресс-служба регулятора.

"Компания "Тойота иншуранс менеджмент" в России была создана в 2014 году как дочернее предприятие компании "Тойота иншуранс менеджмент (Великобритания)". Целью открытия нашей компании было создание внутреннего компетентного страхового центра для "Тойота мотор Россия" и дилерской сети", сказано на сайте страхового брокера.

ООО "Тойота иншуранс менеждмент (страховые брокеры)" стало членом саморегулируемой организации - Ассоциации профессиональных страховых брокеров - с 10 февраля 2017 года.

По данным Банка России на конец I квартала 2024 года в России действовало 133 страховых организаций и 58 страховых брокеров.

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