Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

"Интер РАО" подтвердила снижение экспорта электроэнергии в Китай

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" подтвердило снижение экспорта электроэнергии в Китай по ВЛ-500 кВ "Амурская-Хэйхэ" с 600 МВт до 100-200 МВт.

"Действительно, в первой декаде августа был снижен объем поставки в КНР по ВЛ-500 кВ "Амурская-Хэйхэ" до указанных величин с планового объема 600 МВт", - сообщил представитель компании "Интерфаксу".

По его словам, уменьшение обусловлено несколькими причинами, прежде всего снижением водности ГЭС в энергосистеме Востока, ремонтными кампаниями в тепловой генерации и ростом энергопотребления.

В РоссииЭнергосистема РФ показала повышенную аварийность в условиях летней жарыЭнергосистема РФ показала повышенную аварийность в условиях летней жарыЧитать подробнее

"При этом поставки по ВЛ 110-220 кВ продолжаются в плановом объеме. ПАО "Интер РАО" в ежедневном режиме взаимодействует с ОДУ (Оперативное диспетчерское управление - ИФ) Востока в части планирования и согласования графиков поставки. После улучшения гидрологической обстановки и увеличения доступной мощности тепловой генерации в ОЭС (Объединенной энергосистемы - ИФ) Востока объемы поставки будут восстановлены до плановых значений", - сказал представитель "Интер РАО".

Ранее в четверг Минэнерго РФ сообщило о сложностях в работе энергосистемы страны, выявленных на фоне пиковых нагрузок в условиях жаркой погоды. На сложившуюся ситуацию повлияли снижение мощности ТЭС и АЭС из-за особенностей их работы в условиях жары, а также повышенный объем аварийных и неплановых ремонтов энергообъектов.

В частности, в сообщении Минэнерго отмечается ситуация в энергосистеме Востока, где дефицит мощности покрывается за счет увеличения загрузки ГЭС. Это привело к необходимости ограничения перетока мощности в Китай по ВЛ "Амурская - Хэйхэ" до 100-200 МВт.

В апреле член правления "Интер РАО" Александра Панина в разговоре с журналистами оценивала экспорт электроэнергии в Китай в 2023 г. на уровне 2022 г. (4,7 млрд кВт.ч). В то же время она перечислила ряд сложностей с поставками в КНР, среди них: рост энергопотребления на Дальнем Востоке, уровень водности ГЭС, рост стоимости электроэнергии.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Основным акционером компании на конец 2022 г. является "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).

Интер РАО Китай Минэнерго РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские туристы смогут отправиться без виз в Китай на следующей неделе

Российские туристы смогут отправиться без виз в Китай на следующей неделе

"Мосбиржа" призвала инвесторов ко взвешенным решениям на фоне волатильности

"Мосбиржа" призвала инвесторов ко взвешенным решениям на фоне волатильности

Глава МВД РФ заявил об увольнении из ведомства 5 тыс. сотрудников в июле

Глава МВД РФ заявил об увольнении из ведомства 5 тыс. сотрудников в июле

Россия направила предложение Индии о введении безвизового обмена тургруппами

Путин поддержал передачу 100% ОСК в доверительное управление ВТБ

Путин поддержал передачу 100% ОСК в доверительное управление ВТБ

Глава Минсельхоза РФ не исключил повышения продовольственной инфляции

Энергосистема РФ показала повышенную аварийность в условиях летней жары

Энергосистема РФ показала повышенную аварийность в условиях летней жары
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор допускает осложнение ситуации с COVID-19 из-за варианта "Эрис"

"АвтоВАЗ" приобрел завод автокомпонентного СП Toyota Tsusho и Atsumitec в Тольятти

"АвтоВАЗ" приобрел завод автокомпонентного СП Toyota Tsusho и Atsumitec в Тольятти

ФАС разрешила структуре Kismet Capital Group купить Zarina и еще три сети

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });