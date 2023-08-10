"Интер РАО" подтвердила снижение экспорта электроэнергии в Китай

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" подтвердило снижение экспорта электроэнергии в Китай по ВЛ-500 кВ "Амурская-Хэйхэ" с 600 МВт до 100-200 МВт.

"Действительно, в первой декаде августа был снижен объем поставки в КНР по ВЛ-500 кВ "Амурская-Хэйхэ" до указанных величин с планового объема 600 МВт", - сообщил представитель компании "Интерфаксу".

По его словам, уменьшение обусловлено несколькими причинами, прежде всего снижением водности ГЭС в энергосистеме Востока, ремонтными кампаниями в тепловой генерации и ростом энергопотребления.

"При этом поставки по ВЛ 110-220 кВ продолжаются в плановом объеме. ПАО "Интер РАО" в ежедневном режиме взаимодействует с ОДУ (Оперативное диспетчерское управление - ИФ) Востока в части планирования и согласования графиков поставки. После улучшения гидрологической обстановки и увеличения доступной мощности тепловой генерации в ОЭС (Объединенной энергосистемы - ИФ) Востока объемы поставки будут восстановлены до плановых значений", - сказал представитель "Интер РАО".

Ранее в четверг Минэнерго РФ сообщило о сложностях в работе энергосистемы страны, выявленных на фоне пиковых нагрузок в условиях жаркой погоды. На сложившуюся ситуацию повлияли снижение мощности ТЭС и АЭС из-за особенностей их работы в условиях жары, а также повышенный объем аварийных и неплановых ремонтов энергообъектов.

В частности, в сообщении Минэнерго отмечается ситуация в энергосистеме Востока, где дефицит мощности покрывается за счет увеличения загрузки ГЭС. Это привело к необходимости ограничения перетока мощности в Китай по ВЛ "Амурская - Хэйхэ" до 100-200 МВт.

В апреле член правления "Интер РАО" Александра Панина в разговоре с журналистами оценивала экспорт электроэнергии в Китай в 2023 г. на уровне 2022 г. (4,7 млрд кВт.ч). В то же время она перечислила ряд сложностей с поставками в КНР, среди них: рост энергопотребления на Дальнем Востоке, уровень водности ГЭС, рост стоимости электроэнергии.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Основным акционером компании на конец 2022 г. является "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).