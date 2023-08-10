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Энергосистема РФ показала повышенную аварийность в условиях летней жары

Энергосистема РФ показала повышенную аварийность в условиях летней жары
Фото: АР/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Российская электроэнергетика на фоне жары показала сложности как в работе единой энергосистемы в целом, так и по регионам, сообщило Минэнерго РФ по итогам совещания о работе ЕЭС (единая энергосистема - ИФ) России "в условиях экстремально высоких температур".

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"Пиковые нагрузки в единой энергосистеме сопровождались снижением мощности тепловых и атомных электростанций из-за особенностей работы как самого генерирующего оборудования, так и его систем охлаждения. Ситуация существенно осложнялась повышенным объемом аварийных и неплановых ремонтов энергообъектов", - говорится в сообщении ведомства.

Так, например, высокую аварийность показала ОЭС (объединенная энергосистема - ИФ) Юга, где электросетевое оборудование оказалось перегружено на фоне высокого потребления и большого объема аварийных ремонтов генерации, в частности, на Новочеркасской и Ставропольской ГРЭС. Проблемы здесь решались при помощи резервной генерации в виде мобильных газотурбинных электростанций.

Также аварийность на фоне высокого потребления показала ОЭС Востока, где дефицит сейчас покрывается за счет увеличения загрузки ГЭС. "Вместе с тем, с учётом необходимости соблюдения правил использования водных ресурсов, выработка Зейской ГЭС ограничена расходами при фактической гидрологической обстановке в бассейнах дальневосточных рек", - отметило ведомство. Это все в конечном итоге привело к необходимости ограничения перетока мощности в Китай по ВЛ "Амурская - Хэйхэ" до 100-200 МВт (в сообщении не уточняется срок действия этого ограничения - ИФ).

"Министр (энергетики РФ Николай Шульгинов - ИФ) заверил, что результат работы ЕЭС России в условиях высоких температур будет учитываться при организации производственной деятельности компаний и перспективном планировании развития энергосистемы", - заключили в ведомстве.

Минэнерго РФ
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