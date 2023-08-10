Российские туристы смогут отправиться без виз в Китай на следующей неделе

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ получило от китайской стороны подтверждение о готовности начать принимать россиян в рамках соглашения о безвизовых групповых обменах, первые группы смогут отправиться в КНР на следующей неделе, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства Никита Кондратьев.

"От китайской стороны было получено подтверждение о том, что они готовы начать прием российских туристов. Уверен, что уже на следующей неделе российские группы также смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма", - цитирует его пресс-служба министерства.

Кондратьев подчеркнул, что для оформления группового тура потенциальному туристу необходимо обратиться в турагентство, которое занимается организацией поездок в Китай.

"Такие поездки будут дешевле примерно на 20-30% по сравнению с обычными индивидуальными бронированиями, в том числе по электронной визе. В групповых поездках всегда есть возможность подобрать вариант туристических программ, которые будут отвечать запросу клиента - все, от городских туров, до пляжного отпуска", - пояснил представитель Минэкономразвития.

По информации ведомства, с российской стороны регулярные пассажирские рейсы по 13 маршрутам выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Аврора", "Ираэро", S7 и "Якутия". Общая частота составляет 32 рейса в неделю. С китайской стороны регулярные рейсы выполняют семь авиакомпаний по 10 маршрутам с общей частотой 45 рейсов в неделю. Это Air China, Hainan Airlines, Sichuan Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Beijing Capital Airlines, Tianjin Airlines.

Пресс-служба Минэкономразвития также сообщила, что первая группа китайских туристов прибыла в четверг из города Сиань в московский аэропорт "Шереметьево" в рамках соглашения о групповых безвизовых туристических поездках между странами.

"Первая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань прибыла в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов, который запущен 1 августа 2023 года. Туристов ждет насыщенная недельная программа в Москве и Санкт-Петербурге с посещением главных достопримечательностей двух городов, после чего они вернутся в Китай. На следующей неделе ожидается прибытие новых групп туристов из КНР, которые отправятся на отдых в разные регионы страны", - говорится в сообщении.

Действие соглашения о безвизовых групповых поездках между РФ и Китаем, приостановленное из-за пандемии, возобновилось 1 августа. Организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.