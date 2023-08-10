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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Два Ту-160 провели патрулирование над Баренцевым морем и Северным Ледовитым океаном

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 провели восьмичасовое патрулирование над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, которого цитирует Минобороны РФ.

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - сказал Кобылаш.

По данным Минобороны РФ, Ту-160 сопровождались истребителями Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации ВКС РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

В состав дальней авиации вошел полк, вооруженный гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на базе самолетов МиГ-31, сказал Кобылаш в интервью газете "Красная звезда" в декабре 2022 года.

Минобороны РФ
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