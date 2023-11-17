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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Норвежские истребители поднимались для сопровождения российских бомбардировщиков

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Истребители F-35 ВВС Норвегии поднимались в воздух с авиабазы Эвенес для сопровождения группы российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, выполнявших накануне полет над Норвежским морем, сообщило Объединенное авиационное командование НАТО.

"Норвежские истребители пятого поколения идентифицировали два бомбардировщика Ту-160, два истребителя МиГ-31 и два (самолета-заправщика) Ил-78", - отметили в альянсе.

Как сообщало Минобороны России, в четверг стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 провели плановые полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Черного морей. Это были стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Их сопровождали истребители МиГ-31 и Су-30СМ.

"Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

Наиболее продолжительный полет составил более 13 часов.

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - напомнил Кобылаш.

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации ВКС России. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

F-35 НАТО Ту-160 Норвежское море Норвегия Минобороны
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