Опрос показал, что 56% россиян не ощущают на себе влияния западных санкций

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Более половины россиян (56%) не заметили какого-либо влияния на свой достаток и образ жизни от масштабных санкций, которые были введены западными странами в отношении РФ после начала специальной военной операции, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в четверг на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще всего о полном отсутствии такого влияния говорят сограждане старше 60 лет (59%).

В свою очередь, сильное влияние западных санкций ощутил на себе каждый седьмой россиянин (14%), не очень сильное - каждый четвертый (25%). Причем среди молодежи 18-30 лет доля отметивших "не очень сильное" влияние составила 35%, отмечают социологи.

По данным ФОМ, 5% сограждан затрудняются дать оценку, насколько повлияли или, наоборот, не повлияли на них масштабные западные санкции.

Опрос был проведен 14-16 июля 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.