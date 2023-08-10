Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Опрос показал, что 56% россиян не ощущают на себе влияния западных санкций

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Более половины россиян (56%) не заметили какого-либо влияния на свой достаток и образ жизни от масштабных санкций, которые были введены западными странами в отношении РФ после начала специальной военной операции, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в четверг на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще всего о полном отсутствии такого влияния говорят сограждане старше 60 лет (59%).

В свою очередь, сильное влияние западных санкций ощутил на себе каждый седьмой россиянин (14%), не очень сильное - каждый четвертый (25%). Причем среди молодежи 18-30 лет доля отметивших "не очень сильное" влияние составила 35%, отмечают социологи.

По данным ФОМ, 5% сограждан затрудняются дать оценку, насколько повлияли или, наоборот, не повлияли на них масштабные западные санкции.

Опрос был проведен 14-16 июля 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

ФОМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ с 15 августа запретят ввоз семян из нидерландского питомника Monsanto

В РФ с 15 августа запретят ввоз семян из нидерландского питомника Monsanto

Российские туристы смогут отправиться без виз в Китай на следующей неделе

Российские туристы смогут отправиться без виз в Китай на следующей неделе

"Мосбиржа" призвала инвесторов ко взвешенным решениям на фоне волатильности

"Мосбиржа" призвала инвесторов ко взвешенным решениям на фоне волатильности

Глава МВД РФ заявил об увольнении из ведомства 5 тыс. сотрудников в июле

Глава МВД РФ заявил об увольнении из ведомства 5 тыс. сотрудников в июле

Россия направила предложение Индии о введении безвизового обмена тургруппами

Путин поддержал передачу 100% ОСК в доверительное управление ВТБ

Путин поддержал передачу 100% ОСК в доверительное управление ВТБ

Глава Минсельхоза РФ не исключил повышения продовольственной инфляции

Энергосистема РФ показала повышенную аварийность в условиях летней жары

Энергосистема РФ показала повышенную аварийность в условиях летней жары
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор допускает осложнение ситуации с COVID-19 из-за варианта "Эрис"

"АвтоВАЗ" приобрел завод автокомпонентного СП Toyota Tsusho и Atsumitec в Тольятти

"АвтоВАЗ" приобрел завод автокомпонентного СП Toyota Tsusho и Atsumitec в Тольятти
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });