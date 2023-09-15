Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:11

Около 40% россиян ожидают роста своего уровня жизни в ближайший год

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Более трети россиян (39%) полагают, что имеют реальные основания ожидать в течение ближайшего года повышения уровня и качества жизни для себя лично и для своих семей, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение".

Результаты исследования, опубликованные на сайте ФОМ, показывают, что наиболее оптимистичными в своих ожиданиях оказалась молодежь 18-30 лет - почти две трети респондентов данной возрастной категории (64%).

В РоссииРаботать после выхода на пенсию планируют более четверти россиянЧитать подробнее

В свою очередь 9% опрошенных полагают, что станут жить хуже. Среди сограждан 46-60 лет такие ожидания у 12%, отмечают социологи.

По данным ФОМ, каждый третий (34%) уверен, что за данный период по уровню и качеству его жизни ничего не изменится. Еще 18% затрудняются что-либо предположить по этому поводу.

Что касается ожиданий относительно жизни в стране в целом, то, согласно опросу, улучшений в течение ближайшего года ждет каждый третий (33%). Ожидающих ухудшений - вдвое меньше (16%). Не ждут никаких изменений 36% россиян. Оставшиеся 16% респондентов не знают, чего ждать.

Опрос был проведен 25-27 августа 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

ФОМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль возобновил рост к доллару и юаню на фоне позитивных факторов

Рубль возобновил рост к доллару и юаню на фоне позитивных факторов

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

В пригороде Махачкалы в результате взрыва газа загорелся пятиэтажный дом

Что произошло за день: четверг, 14 сентября

Россельхознадзор с 2025 г. сможет проверять въезжающие из Китая и других стран машины

В Черном море уничтожили дрон ВСУ, пытавшийся атаковать российский корабль

Два Ту-95МС провели патрулирование над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Левую часть Крымского моста досрочно открыли для автотранспорта

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ финскую НПО

Лукашенко прибыл в Сочи

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });