Около 40% россиян ожидают роста своего уровня жизни в ближайший год

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Более трети россиян (39%) полагают, что имеют реальные основания ожидать в течение ближайшего года повышения уровня и качества жизни для себя лично и для своих семей, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение".

Результаты исследования, опубликованные на сайте ФОМ, показывают, что наиболее оптимистичными в своих ожиданиях оказалась молодежь 18-30 лет - почти две трети респондентов данной возрастной категории (64%).

В свою очередь 9% опрошенных полагают, что станут жить хуже. Среди сограждан 46-60 лет такие ожидания у 12%, отмечают социологи.

По данным ФОМ, каждый третий (34%) уверен, что за данный период по уровню и качеству его жизни ничего не изменится. Еще 18% затрудняются что-либо предположить по этому поводу.

Что касается ожиданий относительно жизни в стране в целом, то, согласно опросу, улучшений в течение ближайшего года ждет каждый третий (33%). Ожидающих ухудшений - вдвое меньше (16%). Не ждут никаких изменений 36% россиян. Оставшиеся 16% респондентов не знают, чего ждать.

Опрос был проведен 25-27 августа 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.