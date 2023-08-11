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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Посадка "Луны-25" на спутник Земли состоится 21 августа

В "Роскосмосе" выразили надежду, что станция первой приземлится на Южный полюс спутника Земли

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Посадка автоматической межпланетной станции "Луна-25" на спутник Земли запланирована на 21 августа, сообщил глава "Роскосмоса " Юрий Борисов.

"Теперь будем ждать 21 числа. И я надеюсь, что высокоточная мягкая посадка на Луну состоится", - сказал Борисов боевому расчету космодрома Восточный после проведенного запуска станции "Луна-25".

Он также выразил надежду, что российская станция первой приземлится на Южном полюсе Луны.

В 2027 году, по его словам состоится запуск аппарата "Луна-26", в 2028 - "Луны-27".

"Это комплекс автоматических исследований Луны, и после этого мы с коллегами из Китая будем уже переходить к следующей фазе - возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы", - отметил глава "Роскосмоса".

Ранее в пятницу стартовала первая в современной истории России лунная миссия. Ракета-носитель "Союз-2.1б", стартовав в 02:10 мск, вывела разгонный блок "Фрегат" с автоматической межпланетной станцией "Луна-25" на суборбитальную траекторию.

Через 1 час 20 минут разгонный блок выведет "Луну-25" на траекторию полета к естественному спутнику Земли.

Данная лунная миссия станет первой в современной истории России. Предыдущая станция - советская "Луна-24" - была запущена в 1976 году.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в "НПО Лавочкина", по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.

Роскосмос Юрий Борисов Луна-25
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