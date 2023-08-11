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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Что случилось этой ночью: пятница, 11 августа

Старт российской межпланетной станции "Луна-25", Байден запросил у Конгресса $24 млрд помощи Киеву, пожары на Гавайях унесли жизни 53 человек

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Первая российская лунная миссия стартовала с космодрома Восточный. Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела автоматическую станцию "Луна-25" на траекторию полета, наземные службы взяли ее на управление. Аппарат должен приземлится на Южном полюсе Луны 21 августа.

- Президент США Джо Байден запросил у Конгресса $24 млрд на помощь Украине. Большую часть средств - $13,1 млрд - планируется потратить на вооружения, $8,5 млрд направят на экономическую, гуманитарную и прочую помощь Украине и другим странам, затронутым конфликтом в ней, и $2,3 млрд - на получение Киевом помощи от других доноров.

- Минздрав РФ сообщил о 80 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде. На стационарном лечении находятся 15 человек, восемь уже выписаны, 56 пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.

- Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 53 человек. Ранее сообщалось о 36 погибших, новые жертвы - жители города Лахайна на западной стороне наиболее пострадавшего острова Мауи.

- Военные Нигера угрожают убить президента страны Мохамеда Базума в случае иностранного вторжения. Ранее президент Нигерии и председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Бола Тинубу заявил, что участники организации готовы рассматривать любые варианты решения кризиса в Нигере, включая применения силы. Поддержку ЭКОВАС выразили МИД Франции и госсекретарь США Энтони Блинкен.

- Северный флот РФ начал тренировки с участием 20 кораблей и 8 тысяч военных. Цель маневров заключается в апробации действий, направленных на защиту суверенитета страны в акватории Северного морского пути, отметили в пресс-службе флота.

- Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира серии Masters, проходящего в Торонто (Канада). Первая ракетка России Дарья Касаткина в матче за выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в канадском Монреале обыграла чешку Мари Боузкову.

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