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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Северный флот РФ начал тренировки с участием 20 кораблей и 8 тыс. военных

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Северный флот России начал командно-штабную тренировку, в ходе которой будет отработана защита коммуникаций Северного морского пути.

"Всего к практическим действиям привлекается свыше 8 тысяч военнослужащих, 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 5 летательных аппаратов, до 50 единиц боевой и специальной техники объединений, соединений и воинских частей Северного флота", - сообщила пресс-служба флота в пятницу.

Учением руководит командующий Северным флотом Александр Моисеев, говорится в сообщении.

"Будут апробированы различные варианты действий по управлению силами и войсками флота при выполнении задач по защите суверенитета Российской Федерации в акватории Северного морского пути", - отметили в пресс-службе.

"В течение нескольких дней в рамках учения будут отрабатываться вопросы развертывания арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота и передислокации части подразделений береговых войск для защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны важных объектов", - добавили там.

"Также в ходе учения будут изучены возможные районы и условия применения разнородных сил Северного флота в арктической морской зоне, проведены специальные операции по изоляции районов действий, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп", - сказано в релизе.

2 августа Минобороны РФ сообщало о начале военно-морского учения "Океанский щит - 2023" в Балтийском море. В маневрах задействованы более 30 боевых кораблей и катеров, 30 летательных аппаратов, порядка 6 тыс. военнослужащих.

ВМФ РФ Северный флот
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