Канадский производитель автокомпонентов Magna списал $376 млн из-за приостановок в РФ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Канадский производитель автокомпонентов Magna International отразил расходы от приостановок деятельности в России в размере $376 млн.

Как отмечается в квартальной отчетности Magna, деятельность компании в РФ "по-прежнему в значительной степени простаивает, и возобновление производства ожидается не ранее 2024 года". На фоне неопределенности, сохраняющейся вокруг российской экономики, производитель автокомпонентов ожидает отсутствия денежных потоков от операций в РФ в ближайшем будущем.

Расходы на обесценение инвестиций на российском рынке компания оценила в $376 млн. В том числе, расходы по обесценению активов – в $173 млн, резерв на покрытие убытков от пересчета валюты – в $203 млн

Magna входит в тройку крупнейших мировых производителей автокомпонентов. Основной драйвер продаж компании – аккумуляторы и электроника для электромобилей. География Magna включает 27 стран и более 340 сборочных линий. Компания снабжает базовыми комплектующими заводы Volkswagen, Toyota, GM, Ford, Tesla и других крупных мировых автоконцернов. Активы Magna, поставлявшей комплектующие на российские автозаводы, есть под Петербургом, в Калуге и Поволжье, где была сосредоточена сборка машин иностранных марок.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка российского представительства Magna (АО "Магна Автомотив Рус") в 2021 г. составила 14,5 млрд руб. (-4,4%), чистая прибыль - 1,9 млрд руб. (-25,6%).