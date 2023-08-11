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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

ОАК создаст СП по производству беспилотников гражданского и спецназначения

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") планирует создать совместное предприятие с компанией "Глори Эйр" по разработке и производству беспилотных воздушных судов гражданского и специального назначения.

"Партнеры планируют организовать производство линейки беспилотников самолетного типа, имеющих возможность вертикального взлета и посадки. Идет оценка потенциала ряда решений в диапазоне массы полезной нагрузки от 20 до 200 кг", - сообщила пресс-служба ОАК.

Взаимодействие ОАК с "Глори Эйр", имеющей экспертизу по легким БПЛА, "позволит сформировать востребованную линейку решений и претендовать на весомые позиции на российском рынке", заявил глава ОАК Юрий Слюсарь, которого цитирует пресс-служба.

"Глори Эйр" - российская компания, созданная в 2011 году, занимается "локализацией передовых технологических решений в области БПЛА в России", сказано на ее сайте.

ОАК Ростех Глори Эйр
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