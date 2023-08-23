Федеральный центр беспилотников в Москве к 2027 г. выпустит более 60 тыс. дронов

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Федеральный центр беспилотных авиационных систем (БАС) планирует к 2027 году выпустить более 60 тысяч единиц беспилотников, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом Ефимов заявил в среду на Московском урбанистическом форуме - 2023.

По его словам, Москва стала основным центром развития такой важной отрасли промышленности, как беспилотные авиационные системы. В прошлом году в индустриальном парке "Руднево" организовали Федеральный центр беспилотных летательных авиасистем, на базе которого объединяются российские разработчики и производители БПЛА и цифровых геоинформационных платформ. В настоящее время там работают 10 ведущих предприятий отрасли.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в свою очередь отметил, что площадь инфраструктуры Федерального центра БАС также расширяется, планируется, что к 2027 году она достигнет 500 тыс. квадратных метров.

"Предприятия открывают новые производственные площадки и увеличивают объемы производства. Первой из объединения свой завод открыла копания "Аэромакс", которая уже сейчас выпускает БПЛА вертолетного типа, предназначенные для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях", - отметил Овчинский.

В столице работают почти 4 тыс. промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тыс. человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.