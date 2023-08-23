Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Федеральный центр беспилотников в Москве к 2027 г. выпустит более 60 тыс. дронов

Федеральный центр беспилотников в Москве к 2027 г. выпустит более 60 тыс. дронов
Архивное фото
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Федеральный центр беспилотных авиационных систем (БАС) планирует к 2027 году выпустить более 60 тысяч единиц беспилотников, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом Ефимов заявил в среду на Московском урбанистическом форуме - 2023.

По его словам, Москва стала основным центром развития такой важной отрасли промышленности, как беспилотные авиационные системы. В прошлом году в индустриальном парке "Руднево" организовали Федеральный центр беспилотных летательных авиасистем, на базе которого объединяются российские разработчики и производители БПЛА и цифровых геоинформационных платформ. В настоящее время там работают 10 ведущих предприятий отрасли.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в свою очередь отметил, что площадь инфраструктуры Федерального центра БАС также расширяется, планируется, что к 2027 году она достигнет 500 тыс. квадратных метров.

"Предприятия открывают новые производственные площадки и увеличивают объемы производства. Первой из объединения свой завод открыла копания "Аэромакс", которая уже сейчас выпускает БПЛА вертолетного типа, предназначенные для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях", - отметил Овчинский.

В столице работают почти 4 тыс. промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тыс. человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

Владимир Ефимов Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорты Москвы ограничивали прием рейсов в ночь на среду

Несколько окон выбиты в двух пятиэтажках после падения БПЛА в "Москва-Сити"

Столичный парк "Зарядье" возобновил работу после временного закрытия

Суд в Москве вынес приговор дезинсектору по делу об отравлении семьи арбузом

Суд в Москве вынес приговор дезинсектору по делу об отравлении семьи арбузом

В парке "Зарядье" снова провели эвакуацию

Главу фирмы-организатора смертельной диггерской экскурсии в Москве задержали в Петербурге

Обнаружены тела всех утонувших во время экскурсии по подземельям в Москве

Обнаружены тела всех утонувших во время экскурсии по подземельям в Москве

Число жертв экскурсии по московским подземельям выросло до семи человек

В Москве до конца недели будет дождливо и прохладно

Найдены тела пятерых погибших на экскурсии московских диггеров

Найдены тела пятерых погибших на экскурсии московских диггеров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });