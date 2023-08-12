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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Вечный огонь отключили в Уссурийске из-за подтопления мемориала

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Огонь на площади Победы в Уссурийске Приморского края отключили из-за подтопления, сообщает пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале в субботу.

"В связи с тем, что волна паводка дошла до улицы Краснознаменной, в целях безопасности было принято решение прекратить подачу газа (...)", - говорится в сообщении.

По данным администрации, всего за ночь 12 августа в Уссурийском городском округе было эвакуировано почти 200 человек, 149 из них отправились в пункты временного размещения. Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, ночью вода поднялась и в Октябрьском районе. В селе Покровка подтопило психоневрологический диспансер и больницу. Угрозы для жизни людей нет.

В селе Константиновка спасатели эвакуировали более 25 человек, в ближайшее время к ним подойдет транспорт для эвакуации в Покровку. Тяжелая техника расчищает селевые наносы на дороге.

С использованием авиации МЧС России в пострадавшие районы доставлено более 2 тонн грузов.

Дорожные службы устранили размыв на федеральной трассе "Уссури", соединяющем Владивосток и Хабаровск, в районе Спасска. Движение по трассе разрешено. Также открыт проезд на 185 км трассы "Раздольное-Хасан". В Лазовском округе по некоторым участкам дорог нет движения из-за переливов.

Между тем спасатели готовятся к осложнению паводковой обстановки, по прогнозам, ожидается повышение уровня воды в реке Раздольная.

Ранее сообщалось, что режим ЧС из-за сильных дождей ввели в пяти районах Приморского края. В настоящее время в 17 муниципальных образованиях Приморского края подтоплено: 534 жилых дома, 1393 приусадебных участка, 40 участков автодорог. Всего в Приморье водой отрезан 31 населенный пункт.

Приморск МЧС России
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