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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Спасатели эвакуируют жителей Спасска-Дальнего и Уссурийска из-за паводка

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Из-за быстрого подъема воды объявлена эвакуация жителей заречной части города Спасск-Дальний в Приморском крае, сообщает правительство региона в своем телеграм-канале в субботу.

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"Вода быстро прибывает в заречную часть города (...)", - говорится в сообщении.

Также идет эвакуация в Уссурийске, по данным мэрии, спасатели вывозят людей с подтопленных территорий города в пункты временного размещения.

Эвакуация проводится также в нескольких селах Приморья.

Режим ЧС действует в девяти районах, поскольку 9 - 10 августа на территории южного побережья края прошли сильные дожди. Наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе.

Спасск-Дальний Уссурийск Приморский край
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