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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

ВС РФ заявили об отражении атак ВСУ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В российской группировке "Центр" заявили об отражении шести атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском и красно-лиманском направлениях, ракетном ударе по украинским позициям в районе Кировска.

"Ракетные войска нанесли удар по пункту временной дислокации противника в районе населенного пункта Кировск", - сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В ходе активной обороны занятых рубежей на сватовском и красно-лиманском направлениях подразделения группировки войск "Центр" отразили шесть попыток атак", - сказал Савчук.

"В районах червонопоповского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударами авиации российской группировки нанесено поражение по штурмовым группам 21-й и 42-й механизированных бригад ВСУ", - сообщил Савчук.

"Тяжелыми огнеметными системами "Солнцепёк" нанесено огневое поражение по трем целям: одному опорному пункту и двум районам скопления живой силы противника", - сказал представитель группировки.

По его словам, в результате этих ударов ВСУ потеряли более 50 военнослужащих, две бронированные машины и боевую машину пехоты.

По данным Савчука, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено орудие Д-20, барражирующим боеприпасом "Ланцет" поражена гаубица "Мста-Б".

Средствами ПВО сбиты четыре украинских реактивных снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган", сообщил Савчук.

HIMARS ВСУ
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