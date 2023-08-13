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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Российские военные сообщили о ракетном ударе по ВСУ в Краматорске

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российская группировка войск "Юг" сообщила о ракетном ударе по подразделениям украинских десантников в Краматорске.

"Подразделение ракетных войск "Южной" группировки нанесло удар по пункту временной дислокации 80-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Краматорске", - сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" поразил тыловой район 93-ей отдельной механизированной бригады ВСУ в Константиновке.

Астафьев сказал, что вертолеты группировки "Юг" нанесли удары по штурмовым группам ВСУ в районе Клещеевки и Андреевка.

"Артиллерийскими подразделениями группировки уничтожены блиндажи противника в деревне Победа, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", две БМП Bradley в районе населенного пункта Белая Гора и полевой склад артиллерийских боеприпасов противника в Николаевке", - сообщил представитель группировки.

"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы Д-30 в районах Северска и Предтечино, 122-мм минометы в Красногоровке и Тоненьком. Барражирующим боеприпасом "Ланцет" поражена самоходная артиллерийская установка Paladin в районе Северска", - сказал Астафьев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина
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