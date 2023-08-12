Министр обороны и глава "Росатома" совершили облет Центрального полигона на Новой Земле

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава Минобороны РФ России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в Арктике и вместе с руководителем "Росатома" Алексеем Лихачевым совершил облет Центрального полигона РФ на архипелаге Новая Земля, сообщили в военном ведомстве РФ в субботу.

"Министр обороны РФ вместе с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым совершил облет объектов Центрального полигона РФ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, на Центральном полигоне на Новой Земле с 1954 по 1990 годы было проведено в общей сложности 132 ядерных взрыва, что составляет 94% от суммарной мощности ядерных испытаний, проведенных в СССР.

Основные задачи Центрального полигона РФ на современном этапе - подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники, сообщили в Минобороны.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота.

"Глава российского военного ведомства проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, в том числе готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны РФ, Шойгу проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа архипелага Новая Земля, где расположена самая северная школа в России.

В Минобороны РФ сообщили, что в прошлом году по решению Шойгу на Новой Земле был построен детский сад, готовятся к сдаче 3 жилых дома для военнослужащих и их семей, еще один дом находится на стадии строительства.

В ведомстве заявили, что безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России по трассе Северного морского пути в Арктике обеспечивает группировка на основе кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

"В настоящее время отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", большого десантного корабля "Александр Отраковский", спасательного буксира "Алтай" и танкера "Сергей Осипов" вышел из главной базы Северного флота - города Североморска - для решения задач в арктической зоне Северного Ледовитого океана", - сказано в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что дежурство по противовоздушной обороне, ведение воздушной разведки и прикрытие войск в арктической зоне выполняет сводная группа истребителей-перехватчиков МиГ-31.

"Экипажи осуществляют вылеты с аэродромов на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, и отрабатывают вопросы взаимодействия с корабельными силами флота", - говорится в сообщении.

"В арктической зоне ответственности Северного флота несут круглосуточное дежурство специалисты радиотехнических войск, которые осуществляют мониторинг воздушного пространства, осуществляют полеты в рамках боевого дежурства экипажи истребительной авиации, выполняют многочисленные задачи в арктических широтах Северного Ледовитого океана отряды боевых кораблей", - сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство в субботу опубликовало кадры посещения Шойгу и Лихачевым Новой Земли. Кроме того, министерство распространило видео, на котором корабли Северного флота выполняют в ходе учения практические ракетные и артиллерийские стрельбы. На другом видео показана учебно-боевая подготовка в арктической зоне истребителей сводной авиагруппы Северного флота.