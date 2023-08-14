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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

"Росатом" не видит перспектив на европейском рынке

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" немного увеличила поставки в дружественные страны и не видит перспектив на европейском рынке, сообщил президенту Владимиру Путину глава компании Алексей Лихачев.

"Мы остались и даже немного нарастили поставки по всем нашим странам, но особенно заметно растут поставки в дружественные страны. Это страны Азии, Китайская Народная Республика, Ближний Восток, Африка. Там у нас до 60-70% рост разных видов поставок в ЯТЦ (ядерном топливном цикле - ИФ)", - сообщил он.

По словам Лихачева, "находясь в сегодняшней точке" в компании не видят "особых перспектив роста на европейском рынке, и не только потому, что там недружественное к нам отношение, а потому, что там потенциала роста нет".

Российская атомная промышленность не находится под масштабными санкциями Евросоюза. Отдельные структуры "Росатом" подпали ранее под санкции США и Великобритании. В SDN list был включен российский производитель углеволокна, входящий в структуру госкорпорации "Росатом" - Umatex, а также "Русатом Оверсиз" и "Атомфлот". Великобритания ввела санкции в отношении гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, "Атомфлота" и "Рэнеры".

Алексей Лихачев Африка Евросоюз Русатом Оверсиз США Росатом
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