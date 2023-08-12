Минобороны РФ сообщило об ударе по аэродрому под Ивано-Франковском
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесен по аэродрому вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.
"11 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области", - сказал он.
По его словам, "цель удара достигнута: все назначенные объекты поражены".