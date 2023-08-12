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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Минобороны РФ сообщило об ударе по аэродрому под Ивано-Франковском

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесен по аэродрому вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"11 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области", - сказал он.

По его словам, "цель удара достигнута: все назначенные объекты поражены".

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Украина Ивано-Франковск Минобороны РФ
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