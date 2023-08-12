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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Минобороны РФ сообщило об отражении более 20 атак ВСУ на пяти направлениях

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российские военные отразили восемь атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, две - на южно-донецком, три - на запорожском, семь - на донецком, три на красно-лиманском, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Яковлевка, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: свыше 110 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Конашенков сообщил, что на купянском направлении отражено восемь атак и контратак подразделений 95-й десантно-штурмовой, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в ЛНР и Харьковской области.

"Потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - заявил представитель Минобороны РФ.

По его данным, на южно-донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и подразделений группировки войск "Восток" отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в ДНР.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражены три атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказал Конашенков.

Он заявил, что на красно-лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых отрядов 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Сергеевка (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

Представитель военного ведомства сообщил, что на этом направлении потери армии Украины составили: до 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.

"В районе населенного пункта Первомайское Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 59-й механизированной бригады ВСУ", - сказал Конашенков.

Он заявил, что на южно-донецком направлении "потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50".

По данным Конашенкова, на запорожском направлении потери армии Украины составили: более 40 военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".

Как сообщил представитель Минобороны РФ, "на херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36".

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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