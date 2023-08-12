В районе Керченского пролива были сбиты две ракеты
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Две ракеты были сбиты в районе Керченского пролива силами ПВО, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
Он отметил, что Крымский мост не поврежден.
Советник главы республики Олег Крючков уточнил, что спецслужбы при атаке поставили на мосту дымовую завесу.
Он добавил, что движение по Крымскому мосту возобновится в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что движение на мосту было остановлено в 12:36.