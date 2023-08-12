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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В районе Керченского пролива были сбиты две ракеты

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Две ракеты были сбиты в районе Керченского пролива силами ПВО, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Крымский мост не поврежден.

Советник главы республики Олег Крючков уточнил, что спецслужбы при атаке поставили на мосту дымовую завесу.

Он добавил, что движение по Крымскому мосту возобновится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что движение на мосту было остановлено в 12:36.

Крым Крымский мост Сергей Аксенов Керченский пролив
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