Крымский мост открыт для движения

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Движение автомобилей по Крымскому мосту открыто после временного перекрытия, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Сообщение об ограничениях движения на мосту поступило в 12:36 субботы. Таким образом ограничения в движении продлились полтора часа.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении ракеты С-200, которой ВСУ пытались атаковать Крымский мост. Ракета была уничтожена. Во время атаки использовалась дымовая завеса на мосту.

До перекрытия на мосту очередей на досмотр не было.

В предыдущий раз движение на мосту перекрывали в ночь на субботу.