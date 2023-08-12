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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Истребитель Су-30 упал при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области, экипаж погиб, сообщил Западный военный округ (ЗВО).

"12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

Су-30 - многоцелевой истребитель поколения "4+".

Западный военный округ Су-30 Калининградская область
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