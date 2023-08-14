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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39

По предварительной информации, один из членов экипажа погиб, сообщили в Минобороны

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России сообщили, что в Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39, по предварительной информации, один из членов экипажа погиб.

"14 августа 2023 года в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Самолет упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб. Причина крушения устанавливается", - сообщили в Минобороны РФ.

Учебно-тренировочный самолет Л-39 предназначен для подготовки летного состава.

Л-39 (L-39 Albatros) был разработан в Чехословакии в конце 1960-х годов, серийно производился до 1999 года. Он был основным учебным самолетом стран-участниц Организации Варшавского договора и до сих пор стоит на вооружении более 30 стран.

Минобороны РФ Краснодар
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