Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о сбитом украинском беспилотнике над Белгородской областью.

"Сегодня около 17:30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, - сказано в сообщении. - В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".

Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к городу Шебекино был сбит беспилотник.