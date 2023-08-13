Два украинских беспилотника сбиты за сутки в Белгородской области

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах со стороны ВСУ за сутки трех районов, пострадавших нет, сбиты два беспилотника.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 4 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Петропавловка сбит беспилотник противника. В результате падения обломком БПЛА в селе Беловское в одном частном домовладении повреждены кровля, остекление веранды и дверь", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

В Волоконовском районе в селе Грушевка был атакован инфраструктурный объект связи. Также обстрелу из миномета подверглась окраина хутора Старый, зафиксировано пять прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет.

"В Шебекинском городском округе сбит один беспилотник противника. Обошлось без последствий", - добавил Гладков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что средствами ПВО утром в воскресенье был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Накануне вечером в военном ведомстве также рассказали о сбитом украинском беспилотнике над Белгородской областью.