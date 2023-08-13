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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Российские военные сбили над Белгородской областью беспилотник самолетного типа

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российские военные пресекли украинскую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории РФ.

"Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет", - заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

Там отметили, что попытка атаки была около 11:00 мск.

Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщало об еще одном сбитом беспилотнике - атака была пресечена около 04:00 мск.

Минобороны Белгородская область ПВО
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