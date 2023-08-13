В Минобороны РФ сообщили о сбитом над Курской областью украинском беспилотнике

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что над Курской областью сбит украинский беспилотник, пострадавших нет.

"13 августа около 11:30 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказали в ведомстве в воскресенье.

"Российскими средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Курской области, - отметили в Минобороны. - Пострадавших и разрушений нет".

Ранее военное ведомство сообщало о двух сбитых беспилотниках в Белгородской области.