В РФ не исключают скорого расширения AUKUS за счет Японии и Южной Кореи

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Предварительные договоренности о расширении трехстороннего альянса Австралии, Великобритании и США AUKUS за счет Японии и Южной Кореи могут быть достигнуты 18 августа, заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Активизация военного-технического и научно-технологического сотрудничества Вашингтона с Сеулом и Токио облегчает сопряжение с проектами, осуществляемыми в рамках AUKUS, а следовательно, делает присоединение Южной Кореи и Японии к "партнерству" вполне реальным", - сказал Гатилов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

Он уточнил, что, "возможно, какие-то понимания и предварительные договоренности на этот счет будут достигнуты уже на предстоящей 18 августа трехсторонней встрече лидеров США, Республики Корея и Японии".

По мнению постпреда РФ, "проводить прямую аналогию между AUKUS и, например, НАТО нельзя", при этом "наличие весомой военно-стратегической составляющей дает основание предполагать высокую вероятность трансформации данного межгосударственного объединения в полноценный военно-политический блок".

"Развитие событий по такому сценарию нельзя исключать. Оно станет еще более реалистичным, если "партнерство" расширится за счет Южной Кореи и Японии, а его технологическая функция по мере завершения "лодочного" проекта будет отходить на второй план и уступать место военно-стратегической", - резюмировал Гатилов.

В сентябре 2021 года США, Австралия и Великобритания объявили о создании трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Затем участники AUKUS обнародовали рассчитанный на десятилетия проект поставок Канберре атомных подводных лодок (АПЛ). США начиная с 2032 года продадут Австралии от трех до пяти АПЛ класса Virginia. Следующий этап плана предусматривает строительство Австралией и Великобританией АПЛ SSN Aukus. Как ожидается, первые АПЛ поступят на вооружение не раньше, чем через два десятилетия.