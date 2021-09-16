Великобритания, США и Австралия создали оборонный альянс AUKUS

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания, США и Австралия договорились о партнерстве в области безопасности и заявили о создании альянса для обмена передовыми оборонными технологиями в попытке противостоять Китаю, сообщает BBC News.

В среду президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его австралийский коллега Скотт Моррисон опубликовали совместное заявление о запуске нового партнерства в области обороны и безопасности под названием AUKUS. По мнению лидеров, новое партнерство поможет защитить интересы трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе и позволит Австралии впервые построить атомные подводные лодки, отказавшись от закупки подводных лодок у Франции.

Три страны обеспокоены растущей мощью Китая и его военным присутствием в Индо-Тихоокеанском регионе. Лидеры Великобритании, Соединенных Штатов и Австралии выступили вместе в режиме видеоконференции, чтобы объявить о партнерстве, что подтверждает растущее значение Индо-Тихоокеанского региона как для США, так и для Великобритании.