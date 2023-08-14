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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

У Red Wings нет самолета для рейса в Анталью из Екатеринбурга

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Вылет регулярного рейса авиакомпании Red Wings из екатеринбургского аэропорта "Кольцово" в Анталью вторые сутки задерживается по техническим причинам, из-за отсутствия самолета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Там уточнили, что вылет был отложен, поскольку в Екатеринбург не прибыл борт из Турции "по техническим причинам".

"Часть пассажиров уехали домой, иногородние размещены в гостиницу. Питание и проживание обеспечено за счет компании, на месте была организована выездная приемная прокуратуры для работы по вопросам пассажиров", - сказали в прокуратуре.

Регулярный рейс Red Wings WZ -3061 должен был вылететь в Анталью в 7:20 13 августа, рейс ожидают 410 пассажиров.

Как сообщает онлайн-табло "Кольцово", отправка рейса WZ-3061 Red Wings запланирована на 01:55 15 августа. В строке "статус" написано "задержан".

В пресс-службе перевозчика ситуацию с задержкой рейса пока не прокомментировали.

Авиакомпания Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.

Екатеринбург Red Wings Кольцово Анталья Турция
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