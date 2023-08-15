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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Пассажиры задержанного в Екатеринбурге рейса Red Wings доставлены в Анталью

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Пассажиры рейса Екатеринбург-Анталья авиакомпании Red Wings, задержанного более чем на сутки из-за неисправности самолета, доставлены к месту отдыха, сообщила представитель Росавиации журналистам.

Рейс с пассажирами Red Wings выполнила авиакомпания "Икар" (летает под брендом Pegas Fly), самолет приземлился в Анталье в 22:45 мск, на борту находилось 400 пассажиров.

"Время вылета из турецкого аэропорта обратно в Екатеринбург - предварительно в 00:30 мск, запланирована перевозка 429 пассажиров", - отметила представитель Росавиации.

Как сообщалось, два из трех имеющихся в парке Red Wings дальнемагистральных самолетов Boeing 777 одновременно вышли из строя, что привело к длительной задержке рейсов из Екатеринбурга в Анталью и обратно.

Росавиация рекомендовала Red Wings привлечь воздушные суда у других авиакомпаний. Договоренность о перевозке пассажиров была достигнута с Pegas Fly.

Red Wings Boeing 777 Екатеринбург
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