Минстрой обновит требования к доступности зданий для маломобильных

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Минстрой обновит требования к обеспечению доступности зданий и прилегающих территорий для маломобильных граждан, сообщила пресс-служба министерства.

"Первые редакции проектов изменений сводов правил СП 139.13330.2012 "Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования" (СП 139) и СП 137.13330.2012 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования" (СП 137), разработка которых организована ведомством, размещены для публичного обсуждения", - говорится в сообщении.

Изменения касаются требований к проектированию предприятий для различных отраслей промышленности, ремонтных организаций, в которых могут работать люди с ограниченными возможностями здоровья и пожилые граждане определенных специальностей и профессий.

По словам директора ФАУ "ФЦС" Андрея Копытина, в изменения включены требования к оборудованию систем оповещения, двусторонней связи и вызова экстренной помощи на рабочих местах или в помещении с рабочими местами для информирования, своевременного реагирования и оповещения при ЧС и иных нештатных ситуациях.

Также добавлены требования к рабочим местам с компьютерами, их геометрическим параметрам и условиям освещенности. Помимо этого, есть требования к покрытию пола на рабочих местах с оборудованием, являющихся источником вибраций, которое снижает передачу этих воздействий на индивидуальные технические средства реабилитации людей с с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в проекте изменений к СП 137 включены требования к проектированию многоквартирных домов нового строительства, домов жилищного фонда социального использования, жилых частей общежитий, гостиниц, домов отдыха, пансионатов и других зданий временного пребывания, семейных детских домов, а также жилых помещений в составе других общественных зданий с целью обеспечения создания комфортной и доступной среды для МГН и людей с с ограниченными возможностями здоровья.