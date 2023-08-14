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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Рахманов ждет ощутимого эффекта от участия ВТБ в финансировании ОСК

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Возможное участие ВТБ в финансировании "Объединенной судостроительной корпорации" после перехода ОСК в доверительное управление банка может дать ощутимый эффект, сказал телеканалу "Россия 24" глава ОСК Алексей Рахманов.

"Я выскажу пожелания, которые нам хотелось бы получить в результате такой передачи. Прежде всего, конечно, это скорость принятия решений, второе - это прагматичный взгляд на программы технического перевооружения, потому что наши гражданские верфи не имели инструмента, через который мы могли бы обновлять наши фонды. Третье - все то, что касается управления непрофильными активами, конечно, наверное, у банка больше возможностей, чем у нас и наших специалистов, которые могут шире глядеть на эту проблему", - сказал он.

"Ну и конечно же, если банк будет участвовать в финансировании проектов по развитию, то это даст ощутимый и существенный эффект", - добавил Рахманов.

10 августа стало известно, что ВТБ получит 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" в доверительное управление сроком на пять лет. В правительстве рассчитывают, что это "будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга и положительно отразится как на внутригрупповом взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами".

Алексей Рахманов ОСК ВТБ
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