Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Глава ВТБ Костин выдвинут кандидатом в совет директоров ОСК

В совет также номинирован его первый заместитель Пучков

Глава ВТБ Костин выдвинут кандидатом в совет директоров ОСК
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило список кандидатов в совет директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), сообщает пресс-служба кабмина.

В совет номинированы президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и его первый заместитель Андрей Пучков.

В список не включены председатель действующего состава совета директоров ОСК, экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и входящий в СД генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

Согласно сообщению, всего в списке 13 человек. Остальные кандидаты входят в действующий состав совета: первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, глава Росморречфлота Захарий Джиоев, гендиректор АО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгений Дитрих, статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов, заместитель министра финансов Ирина Окладникова, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов, заместитель генерального директора - глава дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и вице-президент ПАО "Роснефть" Андрей Шишкин.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 10 августа провел встречу с главой ВТБ Костиным, на которой сообщил, что поддерживает передачу банку ОСК. Банк ВТБ получит 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" в доверительное управление сроком на пять лет, соответствующие документы планируется подготовить и согласовать в ближайшее время, сообщал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

После перехода "Объединенной судостроительной корпорации" в доверительное управление ВТБ председателем совета директоров станет Костин, в качестве кандидата на пост генерального директора ОСК рассматривается первый зампред ВТБ Пучков, сообщал РБК со ссылкой на источники.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности.

Андрей Костин ВТБ ОСК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг сообщил о работе над созданием российского аналога "Зепатира"

Минпромторг сообщил о работе над созданием российского аналога "Зепатира"

Минэнерго рекомендовало сдерживать мелкооптовые цены на ДТ в аграрных регионах

Минэнерго рекомендовало сдерживать мелкооптовые цены на ДТ в аграрных регионах

Минобороны РФ сообщило о перехвате четырех БПЛА в Московской и Брянской областях

Средства ПВО сбили два беспилотника над Московской областью

Два украинских дрона были подавлены средствами РЭБ и упали в 40 км от Крыма

Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в ДТП в Ростовской области

В Думу направлена законодательная инициатива о вычете по НДФЛ за услуги ветеринара

В Думу направлена законодательная инициатива о вычете по НДФЛ за услуги ветеринара

Что произошло за день: понедельник, 21 августа

Пассажирский Boeing готовится к аварийной посадке в Красноярске

График движения на Киевском направлении МЖД восстановлен после поджога релейного шкафа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });