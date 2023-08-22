Глава ВТБ Костин выдвинут кандидатом в совет директоров ОСК

В совет также номинирован его первый заместитель Пучков

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило список кандидатов в совет директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), сообщает пресс-служба кабмина.

В совет номинированы президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и его первый заместитель Андрей Пучков.

В список не включены председатель действующего состава совета директоров ОСК, экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и входящий в СД генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

Согласно сообщению, всего в списке 13 человек. Остальные кандидаты входят в действующий состав совета: первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, глава Росморречфлота Захарий Джиоев, гендиректор АО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгений Дитрих, статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов, заместитель министра финансов Ирина Окладникова, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов, заместитель генерального директора - глава дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и вице-президент ПАО "Роснефть" Андрей Шишкин.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 10 августа провел встречу с главой ВТБ Костиным, на которой сообщил, что поддерживает передачу банку ОСК. Банк ВТБ получит 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" в доверительное управление сроком на пять лет, соответствующие документы планируется подготовить и согласовать в ближайшее время, сообщал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

После перехода "Объединенной судостроительной корпорации" в доверительное управление ВТБ председателем совета директоров станет Костин, в качестве кандидата на пост генерального директора ОСК рассматривается первый зампред ВТБ Пучков, сообщал РБК со ссылкой на источники.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности.