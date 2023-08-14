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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Стратегическая авиация РФ выполнила полеты над Балтикой и северными морями

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российская стратегическая авиация выполнила плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны РФ.

"В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3", - заявили в Минобороны.

"Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - цитирует Минобороны командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша.

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - сказал Кобылаш.

По данным Минобороны РФ, наиболее продолжительный полет превысил семь часов.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С, Су-27, МиГ-31 Воздушно-космических сил и морской авиации Военно-морского флота", - говорится в сообщении министерства.

Минобороны РФ опубликовало кадры полетов.

Стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации ВКС РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

В состав дальней авиации вошёл полк, вооружённый гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на базе самолётов МиГ-31, сказал Кобылаш в интервью газете "Красная звезда" в декабре 2022 года.

Минобороны РФ
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