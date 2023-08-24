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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Северный флот провел учение в районе архипелага Земля Франца-Иосифа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Личный состав арктической экспедиционной корабельной группировки отработал на архипелаге Земля Франца-Иосифа защиту островной зоны и морского побережья, сообщила пресс-служба Северного флота.

"В ходе учения с борта большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", возглавляющего отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, в воздух были подняты два корабельных вертолета Ка-27, которые доставили на побережье острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа десантно-штурмовые группы морских пехотинцев", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что после высадки морского десанта с борта большого десантного корабля "Александр Отраковский" подразделения морских пехотинцев совершили марш на тягачах в назначенный район. Корабельная авиация осуществила воздушную поддержку высадки морского десанта.

"В районе проведения учения морские пехотинцы во взаимодействии с личным составом тактической группы Северного флота, дислоцирующейся на острове Земля Александры, отработали элементы проведения рейдовых действий в Арктике, а также отработали тактическое занятие по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований с выполнением боевых стрельб из штатного стрелкового оружия", - говорится в пресс-релизе.

Арктическая экспедиционная корабельная группировка флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", большого десантного корабля "Александр Отраковский", спасательного буксирного судна "Алтай" и танкера "Сергей Осипов" приступила к походу по морям Северного Ледовитого океана и районам трассы Северного морского пути 10 августа. С начала похода кораблями и судами отряда пройдено более 2000 морских миль.

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