Газоснабжение прекращено в районе пожара на заправке в Махачкале

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники газовых служб перекрыли подачу газа в микрорайоне, где горит заправка в Махачкале, сообщает администрация города.

"На месте происшествия работают сотрудники газовых служб. Во избежание возгорания газоснабжение в микрорайоне прекращено", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе республиканского Минздрава сообщили, что на место происшествия вызваны дополнительные бригады медиков, в том числе хирургов и реаниматологов.

Ранее в администрации Махачкалы сообщили, что пожар вспыхнул вечером в понедельник после взрыва в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус" в Махачкале.

Как сообщал глава Дагестана Сергей Меликов взрыв произошел на одной из автозаправок на выезде из Махачкалы.

Пламенем охвачено 500 кв. метров территории в районе автозаправки, пожару присвоен повышенный ранг опасности.

Позднее администрация города предупредила о риске возникновения повторных взрывов.

По последним данным, в результате происшествия погибли 5 человек, еще 10 пострадали.