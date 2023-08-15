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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Движение по трассе в районе пожара на АЗС в Махачкале перекрыто

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Около двух сотен сотрудников полиции оцепили территорию в районе пожара на автозаправке в Махачкале, движение по трассе перекрыто, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

"На Сулакской трассе в районе Чёрных камней загорелась АЗС (...) На данный момент на месте происшествия находится около 200 сотрудников полиции (...) сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение транспорта по объездной дороге", - говорится в сообщении.

Ранее в администрации Махачкалы сообщили, что вечером в понедельник вспыхнул пожар после взрыва в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус".

Как сообщал глава Дагестана Сергей Меликов взрыв произошел на одной из автозаправок на выезде из Махачкалы.

Пламенем охвачено 500 кв. метров территории в районе автозаправки, пожару присвоен повышенный ранг опасности.

МЧС по республике уточнил, что огонь с автосервиса перекинулся на рядом стоящую автозаправочную станцию.

Позднее администрация города предупредила о риске возникновения повторных взрывов. Сотрудники газовых служб перекрыли подачу газа в микрорайоне, где произошло ЧП.

Дагестан Сергей Меликов Махачкала
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