Антонов заявил, что США обязаны выдать визы представителям РФ на саммит АТЭС в Сан-Франциско

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ о том, как он оценивает работу американского председательства на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил, что действия Вашингтона как текущего председателя этой авторитетной многосторонней площадки в рамках проходящей в Сиэтле третьей серии мероприятий старших должностных лиц Форума абсолютно неприемлемы.

"Соединенные Штаты снова грубейшим образом злоупотребляют статусом принимающей стороны. Дискриминируют российское участие. Не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств. Кроме того, фиксируем множащиеся случаи отказа в возможности подключиться к ключевым заседаниям по видеосвязи. (...) На этом фоне вызывает серьезную тревогу предстоящий в ноябре в Сан-Франциско саммит АТЭС. Мы требуем от администрации ответственного исполнения взятых на себя обязанностей председателя форума. Настаиваем на выдаче нашим представителям всех разрешений на въезд в США в обозначенные ими сроки", - сказал Антонов, слова которого опубликованы в телеграм-канале посольства.

Посольство России в Вашингтоне оказывает максимальную помощь российским делегатам в Сиэтле, сообщил Антонов.

"Мы направили наших дипломатов в Сиэтл и "прикрываем" наиболее опасные дискуссии, твердо отстаивая интересы Российской Федерации и компенсируя отсутствие коллег из профильных министерств и ведомств", - сказал Антонов.