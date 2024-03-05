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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Посольство США заявило о работе над возобновлением выдачи виз россиянам

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Посольство США в Москве обсуждает с правительством РФ возможность возобновления выдачи виз россиянам, сейчас это невозможно из-за сокращения персонала, сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

"Консульские услуги, предоставляемые в посольстве в Москве, остаются малочисленными. Причиной являются ограничения на персонал нашего представительства, установленные правительством России. Конечно, мы бы хотели делать больше", - приводятся в телеграм-канале слова американского посла в России Линн Трейси.

"Мы продолжаем обсуждать этот вопрос с российским правительством и, безусловно, будем искать возможности для возвращения ряда консульских услуг, в том числе по выдаче виз российским гражданам", - заявила она.

Трейси отметила, что США остаются открытыми для россиян, и граждане могут получить визу в других странах.

"В ряде наших посольств, консульских отделах работают русскоговорящие сотрудники. На сайте посольства граждане, у которых есть возможность или необходимость поехать в США, могут найти дополнительную информацию", - уточнила она.

Посольство США в Москве и консульства в Екатеринбурге и Владивостоке прекратили выдачу туристических, рабочих, студенческих и других неиммиграционных виз в 2021 году.

Линн Трейси США
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