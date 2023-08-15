Семьям погибших при взрыве АЗС в Дагестане выплатят по 1 млн рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Власти Дагестана выделят материальную помощь семьям погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале, сообщает пресс-служба главы региона.

"Из резервного фонда Дагестана семьям погибших выделят материальную помощь в размере 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Об этом решении объявил глава республики Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва на АЗС.

Получившим тяжкий вред здоровью выделят 400 тысяч рублей, легкий вред здоровью - 200 тысяч рублей.

В понедельник стало известно о взрыве на АЗС на окраине Махачкалы.

По данным следственного управления СК РФ по Дагестану, на перекрестке улицы Кулинская и Федерального шоссе (село Новокули, окраина Махачкалы) в здании станции техобслуживания автомобилей при производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей произошло возгорание, после чего последовал взрыв, затем пожар перекинулся на АЗС.

В результате взрыва погибли 27 человек, в том числе трое детей. Всего пострадали 102 человека.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).