Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

В Дагестане введут режим ЧС на территории района, где произошел взрыв АЗС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Сергей Меликов поручил ввести режим ЧС на территории Кумторкалинского района, где произошел взрыв на АЗС, в результате которого погибли люди, сообщается в телеграм-канале администрации главы республики.

В сообщении отмечается, что это поручение он дал в ходе заседания оперативного штаба.

"Необходимо сегодня же определить площадь территории, где пострадали объекты. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы смогли принять меры, оказать необходимую помощь пострадавшим", - приводятся в сообщении слова Меликова.

В понедельник вечером в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего произошел взрыв. По последним данным МЧС, в результате ЧП погибли 30 человек, 105 пострадали. Вторник в Дагестане объявлен днем траура.

Взрыв на автозаправке в Махачкале

5
Дагестан Сергей Меликов Махачкала
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего СБУ данные о военных грузах

Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 30

В Приморье из-за наводнения ввели режим ЧС

В Приморье из-за наводнения ввели режим ЧС

Семьям погибших при взрыве АЗС в Дагестане выплатят по 1 млн рублей

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане возросло до 27 человек

Пожар на АЗС в Махачкале ликвидирован, идет пролив конструкции

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 56

ЦБ РФ начинает пилот с реальными цифровыми рублями

ЦБ РФ начинает пилот с реальными цифровыми рублями

Замглавы Минздрава вылетел в Дагестан для организации помощи пострадавшим

Очередь автомобилей на Крымский мост со стороны Кубани устранена

Очередь автомобилей на Крымский мост со стороны Кубани устранена
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });