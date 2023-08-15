В Дагестане введут режим ЧС на территории района, где произошел взрыв АЗС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Сергей Меликов поручил ввести режим ЧС на территории Кумторкалинского района, где произошел взрыв на АЗС, в результате которого погибли люди, сообщается в телеграм-канале администрации главы республики.

В сообщении отмечается, что это поручение он дал в ходе заседания оперативного штаба.

"Необходимо сегодня же определить площадь территории, где пострадали объекты. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы смогли принять меры, оказать необходимую помощь пострадавшим", - приводятся в сообщении слова Меликова.

В понедельник вечером в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего произошел взрыв. По последним данным МЧС, в результате ЧП погибли 30 человек, 105 пострадали. Вторник в Дагестане объявлен днем траура.