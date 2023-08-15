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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Глава Дагестана Меликов объявил в регионе 15 августа днем траура

В результате взрыва на АЗС пострадали 102 человека

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Сергей Меликов объявил в регионе 15 августа днём траура после взрыва на автозаправке, в результате которого погибли 27 человек, сообщает его пресс-служба.

"В день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи", - говорится в сообщении.

В результате взрыва АЗС у населенного пункта Новокули погибли 27 человек, в том числе трое детей. По данным властей, пострадали 102 человека.

Сергей Меликов Дагестан
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